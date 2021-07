Rize'deki sel felaketinin ardından: Coğrafya talimatla yönetilemez!

Türkiye'de büyüklü küçüklü 6 bin civarında dere var. Bu derelerin önemli kısmı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde. 2006'dan bu yana bir kısmında HES, kalanında ise yüzlerce "dere ıslahı" projesi uygulandı. Dere ıslahı denildiğinde, aslında eğimli arazideki dereleri ıslah etmek bir yana, akışını daha da delirten, coşturan bir yöntem uygulandı. Taş ve beton duvarlarla akışı hızlandırılan ve yatağı daraltılan dereler, adeta bir buz kızağı pistine dönüştürüldü...



Önceki gün Rize'de yaşanan sel felaketinin sonuçları gün ışıyınca ortaya çıktı. Bölgeden gelen görüntüler ürkütücü boyutta. Konya Ovası, Güneydoğu ovaları susuzluktan kavrulurken Doğu Karadeniz'e kovayla dökülürcesine yağış düşüyor. İklim krizi vs. de buna etken olabilir elbette ancak yıllardır bölgede yaşanan ve hiç ders alınmadan aynı hataların tekrarlandığı doğal olmayan felaketler kader değil; ihmal ve talimatla ülkeyi, coğrafyayı yönetmenin sonuçlarıdır.



Her projede, her adımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla" diye söze başlayan Bakanlardan biri de eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ydu. En çok dere ıslahı projesi de onun döneminde yapıldı. Çok basit bir tahkimat projesini bile "müjde" olarak yerel halka görkemli törenlerle duyurup, açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırmayı siyasi popülizmin bir parçası haline getirdiler. Dün Rize'den sel felaketi geldiği sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kişisel sosyal medya hesabından Rize'deki taşkın önleme projelerinin müjdesini veriyordu.



Bu sabah da ajanslara düşen haberlerde, üç bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla sel felaketi yaşanan Rize'ye gönderildiği bilgisi yer alıyordu. Talimatla yaptırılan ucuz ve bilimsellikten uzak, ihale kalemi olarak görülen projelerin çare olamadığı taşkınların ardından yine talimatla bölgeye bakan gönderiliyor.



Bir kamu idaresinin zaten yapmakla yükümlü olduğu bir görevden bile "Reis'in imajını güçlendirecek yarar sağlama" ucuzluğu devlet aklıyla ve işleyişiyle bağdaşmaması bir yana ayrıca iletişim açısından da son derece çağdışı bir algı yaratıyor. Marmara Denizini nefessiz bırakan müsilaj talimatla temizleniyor, Tuz Gölü'nde göz göre göre katledilen flamingolar talimatla araştırılıyor, Salda Gölü'nün tüm ekosistemi talimatla çökertiliyor, Ayder Yaylası talimatla TOKİ projelerine teslim ediliyor...



Bu ülkenin coğrafyası "talimatla" yönetilemeyecek kadar kendine has özelikleri barındırır. Binlerce yıldır nice uygarlığa yaşam vermiş, tanrılar yaratıp tanrıları yok etmiş nehirleri vardır bu ülkenin. Dilini anlayan halkları destanlaştırıp, dilini anlamayan halkları trajedilere boğan dağları, denizleri, ovaları vardır bu ülkenin. Yıkımla semirtilen bir kaç müteahhidin eline teslim edilen Anadolu coğrafyası talimatla yönetilemez...



Çünkü bu topraklarda son sözü hep su söyledi...