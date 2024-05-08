Marmara’da ‘hilafet’ çalıştayı: Açılış konuşmasını Ekmeleddin İhsanoğlu yaptı

Marmara Üniversitesi’nde bugün düzenlenen "İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı”nın açılış konuşmacısı Ekmeleddin İhsanoğlu oldu.

Üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği çalıştayda CHP ile MHP’nin 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ndeki ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu “Hilafetin İlgasının Tedaileri ve Boşluğu Doldurma Gayretleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

İhsanoğlu’na konuşmasının ardından enstitü müdürü Hasan Korkut tarafından teşekkür belgesi verildi.

Çalıştayda sunulan tebliğlerden bazı başlıklar şöyle:

"Hilafet, Laiklik ve Modernleşme: Çatışma mı İntibak mı?”

"Hususi Hayatı ve Yakın Çevresinden Son Halife Abdülmecid Efendi'nin Portresine Bakmak”

"100. Yılında Ankara'nın Hilafeti İlga Etme Gerekçelerine Tekrar Bakmak”

“Hilafetin İlgası Türkiye ile İngiltere Arasında Yapılan 'Muahede-i Hafiye' ile mi Gerçekleşti?”

“Hilafet Kongreleri Ne İşe Yaradı, Neyi Miras Bıraktı?”

“Çekimserlik ve Arzu Arasında: Türkiye'de 1960 Sonrası İslamcı Entelektüellerin Hilafet Üzerine Görüşleri”

Etkinlik öncesinde dinleyici kontenjanının sınırlı olduğu duyurulurken, enstitünün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda boş koltuklar göze çarptı.

Ekmeleddin vakası

2013 Haziran Direnişi’nin ardından 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP, AKP’nin karşısına MHP ile birlikte gerici Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday olarak çıkarmıştı.

Erdoğan’ın karşısına, AKP döneminde yükselip İslam Konferansı Örgütü’nün genel sekreterliğine getirilmiş bir gericinin aday gösterilmesi tepkilere yol açmıştı.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterenlere “tıpış tıpış oy vereceksiniz” demişti.

Türkiye siyasi hayatına 2014’teki cumhurbaşkanlığı adaylığıyla giren Ekmeleddin İhsanoğlu daha sonra MHP'den milletvekili seçilecekti. 2015’te TBMM başkan adayı olarak gösterilen İhsanoğlu seçimi kaybetmişti.