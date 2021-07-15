Rize’de sel: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde saat 14.00'de yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 7’ye yükseldi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.

Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Kentte sel afetinde şu ana kadar 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralı kurtarıldı. Kayıplar aranmaya devam ediliyor.