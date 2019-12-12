Üretimi durduran Temsa'ya haciz işlemi başlatıldı

Satışının ardından üretimini 2 hafta durduran Temsa’ya bankalardan haciz işlemi başlatıldı.

Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi Temsa, önce True Value Capital Partner's fonuna satılmış, ardından da üretime ara vermişti.

Temsa operasyonu TBMM gündemine de gelirken, şirkete kredi veren bankaların kredi ve teminat mektuplarında yaşanan ödeme ve tazmin zorlukları nedeniyle haciz işlemlerine başladıkları ifade edildi.

MİLYARI AŞKIN YÜKÜMLÜLÜK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Sabancı Holding, 1968 yılından beri üretimini sürdüren Temsa'yı geçen mayıs ayında İsviçre'de kurulan True Value Capital Partner's'a satmıştı. Temsa'yı alan şirketin Rıfkı Enver Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver tarafından İsviçre'nin Lozan kentinde satıştan yaklaşık 2 ay önce mart ayında 100 bin İsviçre Frangı sermayeyle kurulduğuna işaret edilirken, şirketin 23 Aralık 2019 tarihine kadar Temsa'da üretimi durdurması tartışmaları büyüttü. Temsa'nın üretime ara vermesinin, şirketin finansal yönden sıkıntıda olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Temsa'nın kamu bankaları da dahil çok sayıda bankaya nakdi kredilerle teminat mektuplarından oluşan milyar lirayı aşan yükümlülüklerinin bulunduğu konuşuluyor. Temsa'nın vadesi dolan yükümlülükleriyle ilgili ödeme ve tazmin zorlukları yaşadığını belirten kaynaklar, alacaklı bankaların gününde ödenmeyen borçları tahsil etmek için haciz işlemi başlattığını ifade ettiler.

Temsa'nın kredi borçlusu olduğu halde İsviçreli fona yapılan satış öncesinde bankalara bilgi verilmemesine tepki gösteren bankacılar, “Satış öncesine kadar Temsa'nın finansal durumu ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz haber yoktu. Uzun yıllardır üretim yapan bir firmanın birden finansal darboğaza girmesi mümkün olamaz. Finansal sorunların satıştan önce başladığını düşünüyoruz” diye konuştular.