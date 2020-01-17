Yunanistan'dan Libya açıklaması: Türkiye ile olan anlaşma iptal edilmezse...

Pazar günü Berlin’de düzenlenecek olan Libya konferansı hakkında Halife Hafter’le görüşmesi beklenen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Trablus merkezli hükümet arasındaki deniz sınırı anlaşmasının yürürlülükten kalkmadığı müddetçe Libya’ya dair her öneriyi veto edeceğini söyledi.

Yunanistan'ın Pazar günü Libya üzerine yapılacak olan Berlin Konferansına davet edilmemesini eleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün akşam Türkiye ile Trablus merkezli hükümet arasındaki deniz sınırı anlaşmasının iptal edilmediği durumda Libya'da herhangi bir çözümü veto edeceklerini söyledi.

Dün akşam Alpha TV’ye konuşan Miçotakis, “Yunanistan, Avrupa Konseyinde, Türkiye ile (Trablus Hükümeti’nin) mutabakatının feshi önkoşulu gerçekleşmeden Libya için hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyecek” dedi.

Miçotakis ayrıca, Yunanistan'ın AB üyesi devlet başkanlarına ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e “konunun anahatlarını belirten” mektuplar gönderdiğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le bugün telefonla görüşeceğini söyleyen Miçotakis şöyle konuştu:

Libya'ya olan ilgimizin yanı sıra (gönderdiğimiz mektuplar) Türkiye'nin Libya ile imzaladığı kabul edilemez mutabakata da odaklanıyor

Ankara ve Trablus merkezli Ulusal Muthabakat Hükümeti (UMH) arasındaki deniz sınırı anlaşması, Atina ve AB tarafından Yunanistan'ın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yasadışı ilan edilerek kınanmıştı. Atina, anlaşmayı Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını ihlal etmesine yönelik daha geniş bir politikanın bir parçası olarak görüyor.

‘TÜRKİYE İLE İLETİŞİM KANALLARIMIZ AÇIK’

Türkiye’nin Yunan karasularına sismik bir gemi gönderdiği durumda ne yapacağı sorulduğunda Miçotakis, “Ne gerekiyorsa” yapacakları cevabını verdi, ancak böyle bir ihtimalden kaçınmak için Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulduğunu söyledi.

Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi’ne bağlı güçlerinin komutanı Halife Hafter, dün gece Atina’ya vardı ve bugün gerçekleşecek olan resmi görüşmeler öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gayrı resmi bir toplantı yaptı. Hafter bugün Başbakan Miçotakis ile mecliste görüşecek.

Hafter, Yunanistan'ı Berlin'e davet etmeme kararı konusundaki hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Hafter, Berlin’deki konferanstan önce gerçekleştirdiği Atina ziyaretinin, Atina'nın konumunu güçlendirmek ve Yunanistan'ın çıkarlarını zedeleyecek bir kararın alınmasını önlemek için daha geniş diplomatik çabanın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

