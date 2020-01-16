'Hafter Berlin Konferansı öncesi Atina'da'

Libya Ulusal Ordusu komutanı Hafter'in bugün geç saatlerde Atina'ya geleceği bildirildi. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre Hafter, Atina'nın davet edilmediği Berlin Konferansı öncesinde Başbakan Miçotakis ile görüşecek.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre Libya Ulusal Ordusu komutanı General Halife Hafter bugün geç saatlerde Atina'da bekleniyor.

Hafter'in bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüşeceği belirtilen haberde yarın ise Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geleceği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bugün Bingazi'de görüşen Hafter mevcut ateşkese uyacağını ve Pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmak istediğini açıklamıştı.

Kathimerini'de yer alan habere göre Hafter Yunanistan'ın konferansa davet edilmemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

