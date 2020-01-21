Suriye BM Temsilcisi Caferi: Duma soruşturmasının sonuçlarını tanımayacağız

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, OPCW'nin Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturmasının gelecekte öne sürülecek sonuçlarını tanımayacaklarını belirtti. Caferi komisyonun hazırladığı raporların gerçeğe dayanmadığını ve gerçekleri çarpıttığını bizzat OPCW'nin genel müdürünün itiraf ettiğini söyledi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Duma'da kimyasal silahların kullanıldığı iddialarına ilişkin New York'ta düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan habere göre Caferi, Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'ne (OPCW) tabi soruşturma komitesinin yürüttüğü 2018 Nisan Ayında Şam kırsalı Duma Kentinde kimyasal silah kullanıldığına yönelik soruşturmanın gelecekte öne sürülecek sonuçlarını tanımayacaklarını belirtti.

Caferi, bazı devletlerin daha önce Irak’ta yaşanan durumlara benzer şekilde Suriye’de de kimyasal silah kullanımını bahane ederek Suriye’ye askeri saldırıda bulunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddiasını soruşturan komisyonun olay yerinde gerekli incelemeleri yapmadan uzaktan çalıştığını ve gerçeklere dayanmayan kaynakları temel aldığını söyleyen Caferi, komisyonun belli başlı devletlerin talimat ve yönlendirmeleriyle tehlikeli politikalara hizmet ettiğini, gerçekleri çarpıttığını ve kendisine verilen inisiyatif ve misyonu suistimal ettiğini belirtti.

Komisyonun hazırladığı tüm raporların uluslararası örgüt genel müdürünün raporuyla çeliştiğini belirten Caferi; örgüt genel müdürünün komisyonun hazırladığı raporların gerçeğe dayanmadıklarını ve gerçekleri çarpıttıklarını itiraf ettiğini söyledi.

KOMİSYON ÜYESİ HENDERSON: RAPORLARIN İÇERİĞİ ÇELİŞKİLİ

Soruşturma komisyonu üyesi Ian Henderson da, örgütün New York’ta iddialara ilişkin düzenlediği oturumda video görüşmesi ile tanıklık yaptı.

Henderson komisyonun iddialara ilişkin hazırladığı raporların içeriği ve hazırlanış şekline ilişkin bir kısım kaynakların ciddi endişeleri olduğunu belirtti.

Komisyon raporlarında Duma’ya saha ziyaretinde bulunup olay yerinde inceleme ve soruşturmalarda bulunan komisyon uzmanlarının uzak tutulduğunu söyleyen Henderson; sonuçların kaydedilmesinde ve raporlarda bu uzmanların dikkate alınmadıklarını kaydetti.

Nihai sonuçlarda bir dizi çelişkinin bulunduğunu ve gerçeklerin çarpıtıldığını belirten Henderson, iddiayı soruşturan uzman ekibin kimyasal silahların kullanıldığı konusunda ciddi kuşkuları olduğunu aktardı.

RUSYA OPCW TEMSİLCİSİ ŞULGİN: GERÇEKLER ÇARPITILIYOR

Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksander Şulgin de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin kimyasal silah kullanıldığı iddiaları konusunda gerçekleri çarpıtıp dünya kamuoyunu kandırmaya çalıştığını belirtti.

Olaya ilişkin yapılan soruşturma ve araştırmaların yetersiz olduğunu savunan Şulgin, hazırlanan raporlar ve öne sürülen sonuçlarda bir dizi boşluğun bulunduğunu söyledi.