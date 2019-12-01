OCWP'den Suriye’ye yönelik sahte kimyasal silah raporu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün geçtiğimiz yıl Duma’da Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığını iddia ettiği raporun Suriye hükümeti aleyhinde değiştirilmiş olması ülkeye müdahale için ortaya atılan bahanelerin güvenilirliğini tekrar sorgulattı.

Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks tarafından sızdırılan belgelerde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) 2018 Nisan ayında Duma kentinde yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıya dair raporun kasıtlı olarak değiştirildiği ortaya çıkmıştı. OPCW’nin hazırladığı raporun Suriye hükümeti aleyhinde değiştirilmesi Suriye’ye ABD müdahalesinin önünü açmak için kullanılmıştı.

OPCW yönetimi, kendi uzmanlarının teknik, kimyasal ve tıbbi analizlerinin Suriye hükümetini Duma'da 40 kişiyi klor bidonlarını bir helikopterden atarak zehirlediğini ortaya koyduğunu iddia etmişti.

WikiLeaks'ta yayımlanan rapora göre, OPCW bilim personeli, teneke kutuların aşağı atıldığında hasar almadığını tespit etti. Bu kutuların el ile yerleştirilmiş olduğu ihtimalini güçlendirirken, sahnede bulunan klorlu organik kimyasalların miktarının ve klor gazı ile reaksiyona girme ihtimalinin çok düşük olması raporun sahte olduğunu tekrar ortaya koymuştu. Olay sırasında çeşitli videolarda görülen kayıpların tıbbi semptomları, klor solunumu ile ölümle aynı semptomları göstermiyordu.

7 Nisan’da gerçekleştiği öne sürülen kimyasal saldırıdan sonra ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye’nin başkenti Şam’a bir saldırı düzenlemişti.

Kimyasal silah kullanımı iddiasını takiben ABD ve diğer ülkelerin Şam saldırısını meşru göstermek için "Beyaz Miğferler" adlı El Kaide bağlantılı halkla ilişkiler grubu, BBC ve CNN Duma’da kurmaca sözde saldırıya dair kurmaca videolar çekmişti.





CNN muhbiri kimyasal silah tespitini 'koklayarak' yapıyor.

OPCW’nin raporunda Suriye ordusunun Duma’da klor kullandığı iddia edilmişti.

19 Nisan 2018’de Suriye’nin Duma kentinde Rus ordusu tarafından bölgedeki ÖSO’lulara ait Alman menşeili klor dolu konteynerler bulunmuş ve militanlara ait olduğu tespit edilen bir yeraltı kimya laboratuvarında ise 1,5 ton kimyasal madde ele geçirilmişti.

OPCW yönetimi sahte raporu savundu. OPCW genel direktörü Fernando Arias, raporun sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından raporun yalanlanmasının "öznel görüşler yansıttığını" söyledi ve "Ben [soruşturmanın] bağımsız, profesyonel sonucuna bağlı olduğunu tekrarlamak isterim" dedi.