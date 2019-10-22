Sait Munzur ABD'nin 'insani misyonunu' çizdi

ABD'nin Kürtlere ihanet ettiğini, bu ihanetin ülkenin 'müttefikleri nezdindeki güvenilirliğini sarsarcağını' söyleyen Amerikalı gazeteciler, 'Kürtler de bize Normandiya'da yardım etmedi' diyen bir devlet başkanı, Türkiye'nin harekat alanı düşünüldüğünde Suriye adlı bağımsız bir ülkenin topraklarına tecavüz ettiğini ağzından kaçıran bir dışişleri bakanı ve 'petrol kuyularını korumak için asker bırakabiliriz' diyen Pentagon. Bu kalabalık tabloyu sadeleştirmek yine çizgilere düştü. Sait Munzur, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki misyonunu çizdi.

ABD'nin Kürtlere ihanet ettiğini, bu ihanetin ülkenin "müttefikleri nezdindeki güvenilirliğini sarsarcağını" söyleyen Amerikalı gazetecinin sorduğu bir soruya ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'nin harekat bölgesinin Suriye adlı bağımsız bir ülkenin toprakları içinde olduğunu dolayısıyla harekatın bir müttefik toprağına tecavüz olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Başkan Trump'ın "Kürtler de bize Normandiya'da yardım etmedi" sözleri tartışılırken, Amerikan kamuoyu ülkelerinin Suriye'de Kürtlere ihanet edip etmediğini sorgularken, Pentagon meselenin "tamamen duygusal" olduğunu hatırlattı: "Petrol kuyularını korumak için asker bırakabiliriz!"

Bu kalabalık tabloyu sadeleştirmek yine çizgilere düştü. Sait Munzur, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki misyonunu çizdi.

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