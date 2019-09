Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayuyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in yayılmacılığını hedef almasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter üzerinden yayımladığı görüntülü mesajla Erdoğan’a yanıt verdi.



Ülkesinde koalisyon görüşmelerine katılmak için BM Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’a ziyaretini iptal eden Netanyahu, İsrail Başbakanlığı hesabından da paylaşılan görüntülü mesajında Erdoğan için “İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver” dedi.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, referring to President Erdogan's remarks:

"He who doesn't stop lying about Israel, slaughters the Kurds in his own country, and denies the terrible slaughter of the Armenian people – shouldn't preach to Israel.

Erogan, stop lying." pic.twitter.com/jtpLpVAscf

— PM of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2019