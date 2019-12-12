Libya Temsilciler Meclisi: Trablus ile Türkiye’nin anlaşmasını geçersiz kılacağız

Libya Temsilciler Meclisi sözcüsü Aguila Salih, Atina'da yaptığı açıklamada Trablus’ta BM tarafından tanınan rakip hükümetin Türkiye ile imzaladığı anlaşmayı geçersiz kılmak için Yunan yetkililerde 'yakın temas halinde olacaklarını' söyledi.

Libya Temsilciler Meclisi sözcüsü Aguila Salih, Yunanistan hükümetiyle resmi temaslarda bulunmak için Atina’ya gitti.

Atina’daki görüşmeler devam ederken Salih, Türkiye ile Trablus arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” hakkında “Anlaşmanın geçersiz olduğunu vurgulamak için buradayız. Bunu imzalayanlar yasallıktan yoksun” dedi.

Halife Hafter’in yönetimindeki Ulusal Ordu tarafından desteklenen Libya Temsilciler Meclisi’nin sözcüsü Salih, Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan anlaşmayı "etkisizleştirmek" için Yunan yetkililerle "yakın temas halinde" olacaklarını söyledi. Salih, “Libya’nın iç işlerine karışmaya çalışan herkese direneceğiz” diye konuştu.

Atina, anlaşmanın ardından Libya büyükelçisini sınır dışı etmiş ve BM'yi kınamaya çağırmıştı.

BM'den dün yapılan açıklamada Yunanistan ve Türkiye diyaloğu sürdürmeye çağrılmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Trablus'un talep etmesi durumunda ülkeye asker göndermeye hazır olduğunu söylemişti.

UMH’yle Türkiye arasında yapılan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj alanlarını Yunanistan’ın aleyhinde genişlettiği gerekçesiyle uluslararası krize neden olmuştu.