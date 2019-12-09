Tobruk’taki hükümet, Trablusgarp’la Türkiye arasındaki mutabakatı kınadı

Libya’nın Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi’nin sözcüsü Aguila Salih, Türkiye’yle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında düzenlenen ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı tanımadıklarını açıkladı.

Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi’nin sözcüsü Aguila Salih, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta, Türkiye ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı imazalayan Trablusgarp hükümetini “yasadışı bir varlık olarak” nitelendirerek, imzalanan anlaşmayı tanımadıklarını duyurdu.

Yunanistan merkezli Kathimerini’nin aktardığına göre Salih yazdığı mektupta, anlaşmanın geçersiz olduğunu söylerken iki devletin ortak deniz sınırlarını paylaştığı fikrinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Salih'in Perşembe günü Atina'da Yunanistan hükümetiyle temaslarda bulunması bekleniyor.

Libya, 2014'ten bu yana Trablusgarp ve Tobruk’ta bulunan iki hükümetin taraf olduğu bir iç savaşa tanık oluyor. Tobruk’ta bulunan hükümet Halife Hafter’in yönetimindeki ‘Ulusal Ordu’ tarafından destekleniyor.