AB'den Türkiye kararı: Uluslararası hukuku ihlal etti

Avrupa Birliği'nin Türkiye ve Libya'nın deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini yönünde bir açıklama yapacağı öne sürüldü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerinde vardığı anlaşmaya ilişkin, "uluslararası hukuku ihlal" açıklaması hazırladığı bildirildi.

Reuters, AB'nin perşembe günü yapacağı açıklamanın taslağına ulaştığını duyurdu. Habere göre AB, anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunun Yunanistan'ın tarafında yer alarak anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlanıyor.

BM'YE BAŞVURDU

Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik tırmanıyor.

Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.

ALMANYA'NIN TEPKİSİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Ankara ve Trablus'a AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Sözcü, deniz sınırlarının etkilenen bütün sahil devletlerinin katılımı ile uluslararası hukukla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM ARTIYOR

Yunanistan bu anlaşmanın ardından Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya anlaşması ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını belirterek, bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını söylemişti.