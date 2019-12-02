Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya anlaşması' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle yapılan anlaşma ile ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur" açıklamasında bulundu.

Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirlendiğini kaydeden Aksoy, "Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır" dedi.

Aksoy, esasen tüm tarafların, Doğu Akdeniz'de en uzun anakara kıyısına sahip ülke olan Türkiye'nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğini, iki anakara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağını ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının farkında olduğunu belirtti.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Libya'nın resmi hükümeti ile yaptığımız anlaşma Türkiye'den Libya'ya kadar olan sınırda Türkiye'nin önünü açmıştır. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'DAN TEPKİ

Anlaşmaya tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak söz konusu anlaşma hakkında detaylı bilgi talep etti. AFP, 5 Aralık'a kadar bilgi verilmemesi halinde Büyükelçi'nin sınır dışı edileceğini aktardı.