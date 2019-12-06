Yunanistan'dan Türkiye anlaşmasına tepki

Yunanistan, Türkiye ile yaptığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması' anlaşması nedeniyle Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

Yunanistan hükümeti, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı etme kararı aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.

Sınır dışı kararının gerekçesi olarak Libya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşma gösterildi.

TÜRKİYE HARİTA YAYIMLADI

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetine ilişkin gerilim sürerken, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşması imzalandı.

Meclis'te kabul edilen anlaşmanın içeriğine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirlendiğini belirterek, "Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır" ifadesini kullandı.

Aksoy, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz’de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritanın detaylarını paylaştı.

Haritaya göre Yunanistan’ın Girit Adası’nın güneydoğusunda Türkiye ile Libya arasında 18.6 mil (29.9 km) uzunluğunda bir deniz sınırı öngörülüyor.

AA'nın yayımladığı anlaşma detaylarını gösteren harita ise şöyle: