Hamaney'den ABD'ye yanıt: Haşdi Şabi onların yarattığı IŞİD'i ortadan kaldırdı

​İran lideri Ayetullah Hamaney, ABD'nin Irak'taki saldırılarına ilişkin, 'Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD'i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta' açıklamasında bulundu. Hamaney, Trump'ın tehdidine ise, 'İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz' yanıtını verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar sonrası İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

"İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz" diyen Hamaney, "Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye'de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD'i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi'den intikam almakta" ifadesini kullandı.

Hamaney, "Ben, İran halkı ve hükümeti, ABD'nin bu kötülüğünü şiddetle kınıyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Trump'ın tehditlerine yanıt veren Hamaney, "Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız" diye konuştu.