ABD IŞİD militanlarını Irak’a taşıyor

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın, yerel basın ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD işgal kuvvetleri Haseke’deki IŞİD’li esirleri helikopterlerle Irak'a taşıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD işgal güçlerinin yüzlerce IŞİD’liyi Suriye’den Irak’a taşıdığını öne süren bir haber yaptı.

Habere göre, ABD güçleri El Cezire bölgesinde tuttukları yüzlerce IŞİD’liyi, “terörizm soruşturması” kisvesiyle yürütülen operasyonlarla önce ABD’nin yasadışı üslerinde topladı, sonra Irak’a götürdü.

Medyanın ve yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Suriye’nin Haseke şehrinin doğusunda bulunan El-Hul Kampı’nda tutulan IŞİD esirlerinin düzinelercesi, işgal güçlerinin kamp üzerinde artan helikopter uçuşlarına paralel olarak taşındı.

Kaynakların dikkat çektiği bir nokta, bu gelişmenin 230 yabancı ülke yurttaşı cihatçının El Malikiye cezaevinden Hasaka’nın güneyindeki El Şadadi Cezaevine taşınmalarından 24 saat sonra gerçekleşmiş olması.

IŞİD'LİLER YENİ GÖREVE KADAR GÜVENLİ TOPRAKLARDA

SANA haberinde, Suriye topraklarına dönük TSK saldırısından bu yana ABD işgal güçlerinin yüzlerce IŞİD’li teröristi ve ailelerini Suriye topraklarından Irak’a taşıdığı iddia ediliyor.

Haberde taşımanın 6 sefer yapılarak gerçekleştirildiği ve Amerikan kuvvetlerinin yüzlerce cihatçıyı ve eşlerini Al Hul Kampı ve başka cezaevlerinden Al Şadadi üssüne taşıdığı anlatılırken, IŞİDlilerin buradan da helikopterlerle Irak’a taşındığı bildiriliyor.

Suriyeliler uzun süredir buna benzer pek çok olayla IŞİD’in ABD tarafından techiz edildiğinin görüldüğünü söylüyor.

IŞİD'İ ABD VE MÜTTEFİKLERİ BESLİYOR

ABD’nin geceyarısı operasyonlarıyla oradan oraya taşıdığı IŞİD’li cihatçıları daha sonra yeniden kullanmayı planladığı öne sürülürken, IŞİD’in finansmanının da Suriye topraklarından çalınan petrolün satın alınması yoluyla gerçekleştirildiği hatırlatılıyor.

Erdoğan ailesinin ve Bilal Erdoğan’ın bu yasadışı petrol ticaretinde rol aldığı da SANA ve başka Suriyeli kaynakların iddiaları arasında.