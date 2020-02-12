TKP: Halkımızın evlatları cihatçılarla yanyana can veremez

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusu ile sıcak bir çatışmanın içinde ve daha da şiddetlenmesi mümkün bir savaşın içine girmiş durumda. TKP’nin Sesi’nde bugün, savaş çığırtkanlarının ülkemiz açısından yol açtıkları yıkıma değinilirken, Türkiye’nin emperyalist merkezlerle iş birliğinin emekçi halkımızın aleyhine olduğuna vurgu yapılıyor.

Türkiye’nin haksız ve gayrimeşru bir biçimde müdahil olduğu Suriye'nin İdlib kentinden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. AKP'li yetkililer misliyle karşılık verildiğini söylüyor, ortakları ise ağzından köpükler saçarak "Yansın Suriye" nidaları atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Ordusu ile sıcak çatışmanın içinde ve daha da şiddetlenmesi mümkün bir savaşın içine girmiş durumda. TKP’nin Sesi’nde bugün, savaş çığırtkanlarının ülkemiz açısından yol açtıkları yıkıma değinilirken, Türkiye’nin emperyalist merkezlerle işbirliğinin emekçi halkımızın aleyhine olduğuna vurgu yapılıyor. TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-12-subat-2020-carsamba Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/0RJUkY24yLK1Dcr7Xpskps Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-12-%C5%9Fubat-2020-%C3... İLGİLİ HABER İdlib’de milli duruş!