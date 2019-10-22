Soçi'de Suriye zirvesi: Putin-Erdoğan görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son durumu görüşmek üzere Soçi'de bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Buluşma öncesinde de çok faydalı görüşmeler yaptık. İkili ilişkileri de ele alma fırsatı bulacağız. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Putin ise, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" diye konuştu.