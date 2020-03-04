Sınıra giden otobüsler durduruldu, sığınmacılar indirildi

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarında kontrolü kaldırdığını duyurmasının ardından binlerce göçmen buraya doğru akın etmişti. Bugün de özellikle İstanbul kaynaklı bu seferler devam ederken Edirne'ye giden bazı otobüsler durduruldu, sığınmacılar otobüsten indirildi.

İdlib'de yaşanan asker kayıplarının ardından sınır kapıları açılmış, AKP organizasyonuyla sığınmacılar sınır kapılarına götürülmüştü.

Bunun dışında sınıra kendi olanaklarıyla gitmek isteyen çok sayıda sığınmacı günlerdir İstanbul'dan sınıra doğru gidiyor.

Ancak bugün bazı otobüslerin durdurulduğu ve geri çevrildiği gözlendi.

soL muhabirinin de içinde bulunduğu bir yolcu otobüsü, Edirne'nin Havsa İlçesi'nde jandarma tarafından durduruldu.

Jandarma ekipleri otobüste bulunan sığınmacıları aşağı indirirken, indirme bölgesinde bekletilen başka bir otobüs daha görüldü.