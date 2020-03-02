Meriç kenarında hayat mücadelesi: Sığınmacılar soL'a anlatıyor...

Yunanistan'ın sınır kapılarından geçemeyen sığınmacıların Edirne'deki bekleyişi sürüyor. Edirne merkeze bağlı Doyran köyü ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde bulunan sığınmacılar kayık ve botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Erdoğan'ın sınırları açın talimatı sonrası polis ve AKP'li belediyeler tarafından otobüslere bindirilerek Yunanistan sınırına getirilen sığınmacılar, sınırda büyük bir çaresizlik içinde.

Ne karşıya geçebilen ne de geri dönebilen sığınmacılardan bir bölümü Meriç kenarındaki Doyran köyünde, yaşadıklarını soL'a anlattı.

soL'a yaşadıklarını anlatan 19 yaşındaki sığınmacı, ''Avrupa sınırını açtılar, geçin dediler. Size açık dediler. Bedava Avrupa'ya geçeceksiniz dediler, geldik. Yunanistan'da polisler bize gaz attı, uzaklaşalım diye. Bizi buraya polisler getirdi. Kardeşim Avrupa'ya bedava götüreceğim dediler" diye konuştu.







