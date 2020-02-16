Serrac: Türkiye ile anlaşmamızı kamuoyunun önünde imzaladık

Libya’nın AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac, 'Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık' dedi.

AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac, Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık ve hedefleri de gayet açık. Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik" dedi.

Libyalı taraflar arasında kabul edilen ateşkese ve Berlin Konferansı kararlarına uyduklarını öne süren Serrac, askeri seçeneğin Libya için çözüm olmayacağını söyledi.

Petrolün bütün Libyalılar için gelir kaynağı olduğunu ve bütün gelirlerinin Libya Merkez Bankası’na gelmesi gerektiğini söyleyen Serrac, petrol akışının durdurulması nedeniyle Trablus'ta bulunan Merkez Bankası'nın 1.4 milyar dolar zarar ettiğini ve rakamın her geçen gün arttığını dile getirdi.