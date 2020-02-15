Hafter: Libya bütün milislerden temizlenmediği sürece ateşkes olmaz

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ülkenin 'tüm milis gruplarından arındırılmadığı sürece' daimi barış ve ateşkesin olmayacağını söyledi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda konuşma yaparak ülkedeki ateşkes sürecine dair değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz" dedi.

'TÜRKİYE PARALI ASKER GÖNDERİYOR'

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını söyleyen Hafter, Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, Libyalı tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.