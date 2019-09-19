ODTÜ'lü İrem'in öldüğü 'kazada' tahliye kararı

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüne neden olan ve üniversite yönetiminin büyük kusurunun bulunduğu ortaya çıkan 'kaza' sonrası tutuklanan kamyon sürücüsünün tahliye edildiği öğrenildi.

ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken, kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili kazada tahliye kararı çıktı.

Üniversite yönetinin büyük kusurunun olduğu ortaya çıkan kazada kamyon sürücüsü Tahir Kepenek'in, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Kepenek'in kadrosunun şoförlük olmadığı, üniversite tarafından görevlendirme yazısıyla şoför olarak çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Sanık avukatı Özgür Teoman Işık, kamyonetin arkaya açılır damper kapağının üniversite yönetimi tarafından değiştirildiğini ve müvekkiline bu şekilde teslim edildiğini belirterek, "Müvekkilim aracı bu şekilde kullanmıştır. Kapağı sabitleyen tek bir pim vardır" demişti.

Kepenek ise savunmasında, "Olay günü taşlı yol nedeniyle kapağın pimi aracın zıplaması nedeniyle yerinden çıkmış. Yol dar olduğu için önüme dikkat ettiğimden pimin çıktığını ve kapağın açıldığını görmedim" demişti.