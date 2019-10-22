ODTÜ'de provokasyon hazırlığı: 'Ülkücüler olarak yıllar sonra gireceğiz, kırım yapılabilir'

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen, Suriye harekatını gündem ederek ODTÜ'de bir yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu. Türk Eğitim-Sen'in bu açıklamasının ardından faşist grupların sosyal medya grupları üzerinden ODTÜ'de saldırı hazırlığına giriştiği ortaya çıktı. ODTÜ öğrencileri bunlara tepki gösterirken, rektörlüğün konuya ilişkin sessizliği de öğrencilerin tepkisini artırdı.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen, ODTÜ'de Suriye harekatını gündem ederek bir yürüyüş yapacağını duyurdu.

23 Ekim Çarşamba günü saat 12.30'da yapılacağı duyurulan bu yürüyüş öncesi "Ülkü Ocakları" adlı grubun provokasyon hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın çeşitli üniversitelerindeki MHP'li öğrencileri ODTÜ'ye çağıran grup, "Ülkücüler olarak yıllar sonra ilk kez ODTÜ'ye gireceklerini", "kırım yapılabileceğini" açıkladı.

Benzer bir hazırlığa ilişkin "Gazi OSTİM Teşkilatları" adıyla yapılan açıklamada ise, öğrenciler ODTÜ'ye çağrılırken, geçtikleri yeni sistemin Çarşamba günü ne olacağının anlaşılacağı, her şeyin istedikleri gibi olacağı söyleniyor.

'ODTÜ SAVUNULMALIDIR'

Bu saldırı hazırlıklarına karşı ODTÜ Öğrencileri imzalı bir açıklama yapılarak, çarşamba günü saat 11.30'da Rektörlük önünde buluşulacağı duyuruldu.

"Yapılan saldırı ODTÜ'yü hedef almaktadır, ODTÜ savunulmalıdır" başlıklı açıklamada, ODTÜ Rektörlüğü'nün konuya ilişkin acil bir açıklama yapması talep edildi.

Rektörlükten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Türk-Eğitim Sen temsilcilerinin sadece sendika üyelerinin yürüyüşe katılacağını açıkladığı, dışarıdan kimsenin gelmeyeceğini söylediği öne sürüldü.

TKG: ODTÜ’DE FAŞİST PROVOKASYONA GEÇİT YOK!

ODTÜ'ye yönelik saldırı hazırlığına ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Komünist Gençliği, duyurulan yürüyüşün açık bir provokasyon olduğunun, faşist çetelerin yürüyüşü örgütlemek maksadıyla gerçekleştirdiği yazışmaların kamuoyuna sızmasıyla net bir şekilde ortaya çıktığını bildirdi ve şöyle dedi: "Yazışmalarda ODTÜ’lüleri 'kırmakla' tehdit eden grup, bunu gerçekleştirebilmek için ODTÜ dışından 'bindirilmiş kıtalarla' kampüsümüze adeta çıkartma yapmayı planladıklarını itiraf etmektedirler"

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu açık saldırı girişimi, bir süredir ODTÜ’ye yönelen sistematik saldırının sadece bir halkasıdır. Bir süredir Mescit Topluluğu ve KYK yurdu provokasyonlarıyla, ve benzeri birçok provokatif eylemle kampüsümüze sızmaya çalışan bu toplam, her defasında ilerici ODTÜ kamuoyundan gerekli cevabı almıştır.

Ek olarak, bu saldırının tek başına ODTÜ’ye yönelen bir saldırı olmadığının, ODTÜ’nün memleket sathında tuttuğu ilerici pozisyon üzerinden genele bir mesaj verme girişimi biçiminde örgütlendiğinin altı çizilmelidir. Saldırıların sıklığının ve şiddetinin, memleketçe içinden geçtiğimiz ağır ekonomik kriz koşullarının yarattığı yönetme krizine paralel olarak artmakta olduğu, buna bağlı olarak, krizi aşmak maksadıyla iktidar partisi AKP ve onun ortağı MHP tarafından bir dizi ideolojik provokasyonun devreye sokulduğu açıktır. Bu bağlamda, MHP bağlantılı Türk Eğitim-Sen’in ODTÜ’ye yönelik yaptığı eylem çağrısının, ekonomik krizin emekçiler üzerinde yarattığı ağır yükün tabanda neden olduğu derin yarılmayı aşma ve konsolidasyonu sağlama projesinin bir ayağı olduğu görülmelidir.

ODTÜ, geçmişten bugüne ilerici-devrimci geleneğin önemli merkezlerinden biri olmuş, gericiliğin her türlüsüne, sermayeye ve onun sahadaki ‘’paramiliter’’ örgütü pozisyonundaki faşist çetelere karşı mücadelenin sembol mekânlarından biri haline gelmiştir. Üniversitemizin, memleketimizde böylesine yer tuttuğunu iyi bilen faşist çeteler, içinden geçtiğimiz şu günlerde provokasyon ateşini ODTÜ’den körükleyerek hem kendilerine politik fayda sağlamanın, aynı zamanda da kampüsümüzde siyasi bir zemin yaratmanın derdindedirler. Öyle anlaşılmaktadır ki, ODTÜ düşmanlığı tescillenmiş ODTÜ yönetimi de buna çanak tutma eğilimindedir.

Bu faşist provokasyona izin verilmemelidir.

Tüm ODTÜ kamuoyunu bu provokatif girişime karşı durmaya, 23 Ekim Çarşamba günü, saat 11.30’da taleplerimizi iletmek üzere Rektörlük önüne davet ediyoruz.

ODTÜ’de faşist provokasyona karşı #BURADAYIZ

Yaşasın Devrimci ODTÜ!