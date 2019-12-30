İzmir'de üst üste iki cinayet, bir polis de ağır yaralı

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal ise evinde uğradığı silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde üst üste iki cinayet yaşandı.

İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park’tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İKİNCİ CİNAYET

İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park’ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal’i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

POLİSİ AĞIR YARALADI, KAÇTI

Peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi’nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

Burada çıkan çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı ve kaçtığı belirtildi.

Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı (35), Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru Kahırlı, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.