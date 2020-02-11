Erdoğan: İdlib'de saldırdıkça bedelini ödeyecekler, detayları yarın açıklayacağım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 askerin Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği İdlib'de yeni adımlar atacaklarını duyurdu. Bu adımları yarın açıklayacağını belirten Erdoğan, 'Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada "Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
- "Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik."
- "Dün rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bizim Mehmet'imize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler. Bu detayları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım."
- "Sanatçılar siyasi tercihlerine göre baş tacı edilmişti."
- "Nazım Hikmeti hapisanede çürütenler tek parti sisteminin jakobenleridir."
- "Şiirleri, müzikleri, edebiyatı yasaklayan ülkeden, sanatçıları ötekeleştirmeyen yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk"