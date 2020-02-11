Erdoğan: İdlib'de saldırdıkça bedelini ödeyecekler, detayları yarın açıklayacağım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 askerin Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği İdlib'de yeni adımlar atacaklarını duyurdu. Bu adımları yarın açıklayacağını belirten Erdoğan, 'Rejim ciddi manada İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler' dedi.

soL - Haber Merkezi