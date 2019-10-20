Bakanlıktan 'savaş suçu' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin 'savaş suçu' açıklamasına yanıt verdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Suriye'ye askeri harekata ilişkin raporuna Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, TSK'nın ve desteklediği askeri unsurların operasyonlarının, “hukuka aykırı bir şekilde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da 'ciddi ihlaller' ve 'savaş suçu teşkil' ettiği" belirtilmişti.