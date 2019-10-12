'Bağımsızlık ve kardeşlik' diyen 16 TKP'li gözaltında

İzmir'de haftalık Boyun Eğme Gazetesi satışı yapan TKP üyeleri, 'Bağımsızlık ve kardeşlik için' başlığıyla yayımlanan gazetenin başlığı ve kapağındaki 'Suriye'den Elinizi Çekin!' yazılı fotoğraf gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

soL - Haber Merkezi