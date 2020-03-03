Akşener: Sen hâlâ eğleniyor musun Sayın Erdoğan?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib saldırısı sonrası yaptığı açıklamada gülmesine atıfta bulunan Akşener, "O gülerken biz kavrulduk. O güldükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. Sen hâlâ eğleniyor musun Sayın Erdoğan?" dedi.

"37 evladımızı toprağa verirken eğlenemezsin, yol köprü tünel edebiyatı yapamazsın sayın Erdoğan" diyen Akşener, şöyle konuştu:

Biz devletimizi sayar, devletimizi biliriz. Bayrağımızı düşürmez, düşürenlerden hesap sorarız. Bizler bu toprağın çocuklarıyız. Acı çekmeyi yokluğu iyi biliriz. Gerekirse bayrak nöbetinde başına yağan bombalardan ölürüz. Bağrımıza taş basar yüce mevladan sabır dileriz. Dileriz ama davul kimin elinde tokmak kimin elinde bilmek isteriz. Şehidimize rakam deyip geçemezsin. Onlar sen rahat uyu diye canını ortaya koyan, Türkiye var olsun diye sönen ateşlerdi. Geride sevgililerini kaybetmiş nişanlılar eşler sevgililer var.

Onlar ağlarken sen gülemezsin sayın Erdoğan. Siyasi programını iptal etmemiş; bir de dostlarıyla yaptığı telefon sohbetlerini. Hani okullarda okutulurdu ya Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasını. İşte Rusya’nın üssüdür Suriye. Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun o zaman ortak mutabakatı neden imzaladın sayın Erdoğan? Herkes bilsin ki İYİ Parti siyasette aklın ve vicdanın sesidir. Biz alınan her kararı milletin vicdanı penceresinden bakarız. Yanı başımızdaki toprakları birkaç teröriste devredilemez. Devredilirken Türkiye sessizce oturup beklesin diyemeyiz. Millet şehidinin yasını tutarken milletin suratına karşı gülenlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz akıldır. Akılsız başların ceremesini millet çeker.