19 kişinin infazına mahkemeden aklama: JİTEM davasında beraat kararı!

Ankara JİTEM Davası’nda mahkeme heyeti, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.

Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin zorla kaybedilip infaz edilmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda “Ankara JİTEM Davası” olarak bilinen davanın karar duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, mahkeme heyeti, Yeşil adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın dosyasını ayırarak sanıkların tamamının hakkında beraat kararı verdi.



Karara tepki gösteren müşteki avukatları, “Bu bir devlet politikasıdır” dedi.

SANIKLAR KİMLERDİ?

Mahkemenin beraat kararı verdiği sanıklar şöyle:

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, MİT’çi eski Yarbay Korkut Eken ve özel harekat timi polisleri Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman.