Zincir döner restoranı sahibinin 'çamaşır suyu' iddiasına büfecilerden tepki

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı ve bir zincir döner restoranı sahibi Mehmet Mercan'ın 'Bozuk etleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar' iddiasına büfecilerden tepki geldi. İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek 'İftira atarak ekmeğimizle oynamaya kimsenin hakkı yok. Rant elde etmeye çalışıyorlar' dedi.

Geçen yıl kurulan Uluslararası Döner Federasyonu’nun Başkanı ve kendisi de bir zincir döner restoranı sahibi olan Mehmet Mercan bugün, “Bozuk tavuk etlerini çamur suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar. Büfeler kendileri döner takmamalı. Soğuk zincirden almalılar” diyerek tartışma başlattı.

İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek ise RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında, “Çamaşır suyuyla et yıkandığı nerede görülmüş? İftira atarak ekmeğimizle oynamaya kimsenin hakkı yok. ‘Siz yapmayın bizden alın’ diyerek rant elde etmeye çalışıyorlar” dedi.

Türkiye’de yılda 360 bin ton döner tüketiliyor. Döner satışının yüzde 85’i büfelerden yapılıyor.

Akşam Postası programında, Mehmet Mercan’ın, “Virüs gibi dönerciler türedi, bakterili ortamda döner hazırlayıp vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar” açıklamasının muhatabı olan Mustafa Şimşek’e bu iddialar soruldu. İşte Şimşek’in açıklamaları:

'BU İDDİALARDA AMAÇ RANTTIR'

“55 yıldır bu işin içindeyim. Etin çamaşır suyuyla yıkandığını ne gördüm ne duydum. Burada amaç ‘siz yapmayın bizden alın biz kazanalım’dır. Patates tarladan alınırsa 1 lira, araya aracılar girince 3,5 lira oluyor. 5 liralık döneri de araya aracılar koyup 10 liraya mı satalım? Biz kazanalım siz de bize hizmet edin diyorlar. Tarım İl Müdürlükleri bu büfelerden her gün numune alıp denetim yaparlar. Sağlık Bakanlığı müsaade eder mi? İmalathanelerin hepsi denetleniyor. Hangi büfeye imalathaneye gitseniz dondurucuları vardır. Ben de iddia ediyorum benim üyelerimin hiçbirinin kalitesiz ya da zehirleyen döner sattığı iddiası asla doğru değildir. İftira demeyeceğim ama resmen öyle. Rapor olmadan, tahlil olmadan kişilerin ekmeğiyle oynamak olur mu? İstanbul’da bize bağlı 2 bine yakın büfe var. Bunların yarısı döner satar. Bu iddialarda amaç ranttır başka bir şey değildir. Kanun yasa derse ki siz döner yapmayacaksınız, döneri buradan alacaksınız o zaman boynumuz kıldan ince. Ama bir derneğin başındaki biri bunu söyleyemez. Yazıklar olsun diyorum. İnsanlar başkalarının ekmeğiyle oynayarak çıkar sağlamaya çalışmasın.”

