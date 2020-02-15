CHP'li Özel'den İş Bankası açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Atatürk'ün vasiyetine göre, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin CHP'nin kontrolüne bırakıldığını anımsatarak 'Meclise getirirlerse Mecliste direneceğiz, sizlerden aldığımız güçle direneceğiz. Hukuk mücadelesini vereceğiz, Ata'mızın vasiyetine dokundurmayacağız, dokunanları da pişman edeceğiz' dedi.

Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen partisinin Burdur İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi'ne katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin kongrelerinin huzur, barış ve kardeşlik içinde iktidar yürüyüşünün umudunu taşıyan gülen gözlerle yapıldığını söyledi.

CHP'ye karşı saldırıların ve kurulan kumpasların sonunun gelmediğini iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün vasiyetiyle CHP'ye emanet ettiği İş Bankası'ndaki hisselere saldırarak acaba 'CHP'nin yumuşak kalbi bu mudur? Nasırına basabilir miyiz? Dikkatini dağıtabilir miyiz?' diye bir saldırı gerçekleştirdiler. Burada ifade edelim ki onların yanıltmaya çalıştığı algının tam aksine CHP'nin bugün İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur. Bundan önce de almamıştır. Vasiyete göre de bundan sonra da alması mümkün değildir. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyle bir vasiyetname yazıp bırakmıştır ki vasiyetinde asalet, öngörü, geleceğe yönelik olarak hem kendi vicdanı hem de hepimizin vicdanına emanet edilen değerler vardır. Başka yerlere bırakabileceği halde İş Bankası'nın yüzde 28'lik hisselerini CHP'nin kontrolüne bırakmış ama oradan gelecek karı Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna bırakmıştır. Meclise getirirlerse Mecliste direneceğiz, sizlerden aldığımız güçle direneceğiz. Hukuk mücadelesini vereceğiz, Ata'mızın vasiyetine dokundurmayacağız, dokunanları da pişman edeceğiz."