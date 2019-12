Büyükada'da 'at vebası' salgını: 81 at öldürüldü

Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen ve 'at vebası' olarak bilinen ruam hastalığına yakalanan 81 atın öldürüldüğünü açıkladı. Kaymakamlık adaya hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.

'TEDAVİSİ VE AŞISI YOK'

"İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur."

AÇIKLAMA YAPILMADAN DEV ÇUKUR KAZIP ATLARI GÖMDÜLER

Büyükada’da ormanlık alanda açılan iki dev çukur merak konusu olmuştu. Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyordu. Çukurların yakınında hayvan barınaklarının olması ve koku yayılması, halkın 'atlara ne oldu?' sorusunu sormasına neden olmuştu.