'Vaka artışlarından aşı olmayanlar sorumlu'

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci “Yanlış yolda ilerliyoruz” dedi ve kendisinin de bundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Aşı olanların maske takması konusunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Fauci, üçüncü doz aşı konusunda da verilerin değerlendirilmekte olduğunu ve aşılanmış olsalar da bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar için önerilebileceğini söyledi.

Fauci üçüncü doz aşının organ nakli olanlarla, kanser hastaları için düşünülebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın aynı zamanda sağlık danışmanı da olan Fauci bu açıklamalarını Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Ülkedeki vaka artışından ağırlıklı olarak aşı olmayanların sorumlu olduğu mesajını veren Fauci, bu nedenle aşı olmayanlara aşı olmaları çağrıları yaptıklarını belirtti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC verilerine göre ülkede yaklaşık 163 milyon kişi yani nüfusun yüzde 49’u iki doz aşı olmuş durumda.