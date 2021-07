Ünlü duduk ustası Djivan Gasparyan yaşamını yitirdi. 92 yaşındaki sanatçının ölüm haberini, aynı ismi taşıyan duduk sanatçısı torunu Facebook hesabında duyurdu.

Djivan Gasparyan kimdir?



Ermenistan'ın Godayk bölgesinde Solak kentinde 1928'de Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. Küçük yaşta annesini kaybetti, babası İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bu nedenle Gasparyan çocukluğunu yetimhanede geçirdi. 1947'de Moskova'ya gitti.



Gasparyan 1946'dan 1982'ye kadar Tatul Altunyan Halk Müziği ve Oyunları Topluluğunda solist olarak yer aldı. Yapımcı-müzisyen Brian Eno 1989'da Moskova'da Sovyet halklarının müziklerini incelerken Gasparyan'ın müziği ile karşılaştı. Eno, Gasparyan'ı Londra'ya davet etti. Gasparyan'ın yurt dışında yayımlanan ilk albümü "I will not be sad in this world" bu dönemde kaydedildi. Erkan Oğur ile kaydettikleri "Fuad" albümü Kalan Müzik'ten yayınlandı.



"Duduk'un Efendisi" olarak da bilinen Gasparyan, 2006'da En İyi Geleneksel Dünya Müziği Albümü dalında Grammy ödüllerine de aday gösterilmişti. Sanatçı, 1973'te Ermenistan Halk Sanatçısı fahri unvanına değer görüldü. 2002'de WOMEX (World Music Expo) Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.



Erivan Devlet Müzik Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Gasparyan, birçok sanatçıya duduk'ta profesyonel düzeyde performans eğitimi vermiş ve yetiştirmişti.