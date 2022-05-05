Özdağ'dan Soylu'ya yanıt: Tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Özdağ, "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek. Erkeksen orada bekle" dedi.

Soylu, Özdağ için "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir” demişti.