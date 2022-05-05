Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 1 milyon gidecek, ama önce iş adamları isyan edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında sığınmacılarla ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya...

'Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu'

İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı.

Kimlerin operasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışardan da uğraşılıyor ama içerden de büyük gayret sarf ediliyor.

2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar.

'Herkes canından korkuyor'

Peki Göç konusunda ne yaptılar? 2023 seçimleri geldi. AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak, 'Göndereceğiz insanlar ölürse ölsün' diyecek. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Şu anda da Esad diyor ki 'Gelsin'... Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var.

Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler, hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar. Bundan 2.5 yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var oturduğunuz masalarda. Babaları yok, kiminin annesi yok. O insanlar çadırda, yokluk içinde yaşıyor.

'Önce işadamları isyan edecek'

1 milyon insan gidecek, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeyi hazırladık. Bu insanlar gidince önce iş adamları isyan edecek.

'Burası bir Türk memleketi'

Kılıçdaroğlu bilmez Atme Kampı’nı. 1 milyon 700 bin insan oralarda yaşıyor. Bizim orada onları tutmak için nasıl çabaladığımızı biliyorlar mı? Allah’tan korkacaksınız.

Avrupa’da yabancı düşmanlığı yükseliyor, biz de yabancı düşmanlığını yükseltelim diyenlere söylüyorum. Burası Müslüman bir memleket. Burası bir Türk memleketi. Bizim geleneğimizde göreneğimizde böyle bir şey söz konusu değil. İskandinav ülkesi olduğumuzu zannedenlere söylüyorum.”

'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'

Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…