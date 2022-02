Macaristan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin Budapeşte'de yapılmasını teklif etti

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna için bir müzakere platformu olarak Budapeşte'yi teklif ettiğini ve henüz bir ret almadığını söyledi .

Peter Szijjarto sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün gece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ve ardından Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak'ı aradım, ve onlara Macaristan ve Budapeşte'nin her iki heyeti de almaya hazır olduğunu söyledim. Müzakereler için güvenli bir yer sağlamaya hazırız. Bölgemizde bir an önce barışı tesis etmek için adil şartlar sağlanmalı. Her iki muhatap da teklif için teşekkür etti. İkisi de reddetmedi. Hala iç müzakerelere devam etmeleri gerektiğini belirttiler. Umarım herhangi bir yerde müzakereler bir an önce başlar." dedi.