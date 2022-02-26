GÜNCELLENİYOR | Rusya'nın Ukrayna harekatında üçüncü gün

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ikinci günü geride kaldı.

Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıdıklarını belirten bir açıklama yapan Putin, buradan gelen "davetle" Ukrayna'ya asker gönderme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ukrayna'nın birçok bölgesine yayılan çatışmalar ve gün içindeki tüm gelişmeler haberimizde...

Güncelleme: 10.20

Kiev'de bir apartmana füze isabet ettiği belirtiliyor: Saldırıya ilişkin gelen ilk görüntülerhttps://t.co/JDeaOn6Es0 pic.twitter.com/AdR56L1Gue — soL Haber (@solhaberportali) February 26, 2022

Güncelleme: 10.10

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Diplomatik cephede yeni bir gün, Emmanuel Macron ile görüşmeyle başladı" dedi.

Zelenskiy, "Ortaklarımızdan silah ve teçhizat Ukrayna yolunda. Savaş karşıtı koalisyon çalışıyor!" ifadesini kullandı.

Güncelleme: 09.20

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in merkezinde çekilen yeni bir video yayınladı.

"İnternette ordumuzu silah bırakmaya çağırdığım ve ülkeden ayrıldığıma dair birçok sahte bilgi var" diyen Zelenskiy, "Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimizi savunacağız" ifadesini kullandı.

Güncelleme: 9.10

Ukrayna İçişleri Bakanlığı başkent Kiev'deki sivilleri sokaklarda çatışmalar yaşandığı konusunda uyardı.

Bakanlık tarafından yapılan Facebook paylaşımında "Şehrimizin sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Lütfen sakin olun ve mümkün olduğunca dikkatli olun! Sığınaktaysanız, hemen terk etmeyin. Evdeyseniz pencerelere yaklaşmayın, balkonlara gitmeyin. İçeride, örneğin banyoda saklanın ve mermi parçalarından yaralanmayı önleyecek bir şeyle kendinizi örtün. Sirenler duyarsanız hemen en yakın sığınağa gidin!" ifadesini kullandı.

Güncelleme: 9.00

Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilcisi, devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte Donbass bölgesinde 7 sivili öldürdüğünü belirtti.

Güncelleme: 8.45

Kiev'de çatışamlar sürerken, Kharkiv ve Odesa'da hava saldırısı sirenleri çaldığı belirtiliyor.

Güncelleme: 8:40

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 600 milyon dolar 'yardım' tahsis edilmesi kararı verdi, bu miktarın 350 milyon dolarının savunma ihtiyaçları için ayrıldığı ifade edildi.

Kiev'de sert çatışmalar yaşanıyor

Rus birliklerinin dün Kiev'in dış noktalarına yönelik birlikler çıkarması sonrası bugün sabah saatlerinde Kiev'de çatışmalar sürüyor.

Ukrayna ordusu, Facebook sayfasından "Rusya, Kiev'deki Zafer Caddesi'ndeki askeri birliklerden birine saldırdı. Saldırı geri püskürtüldü" açıklamasında bulundu.

Bölgede çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Ukrayna'nın başkenti çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Devlet Başkanı Zelensky Ukrayna'nın kaderinin şu sıralar çizilmekte olduğunu söyledi. Kiev'de şiddetli patlamalar duyuluyor. VOA'da yer alan habere göre, kentin güneyi ve doğusunda şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydediliyor.

Ukrayna tasarısı veto edildi

BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna’daki askeri operasyona son verme çağrısını içeren tasarısı Rusya tarafından veto edildi.

Toplantıda 11 üye ülke ‘evet’ oyu kullanırken 3 ülke (Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri) de çekimser kaldı.

ABD'den Zelenskiy'e 'Kiev'den ayrıl' teklifi

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Ukrayna'dan Putin'e yeni teklif

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, Ukrayna'dan tarafsızlık statüsünü görüşme teklifi geldi.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yerel medyaya açıklamasında, “Bu, her şeyden önce, barış ve ateşkese ilişkin ayrıntılı sohbet olacak. Tarafsızlık statüsü ve güvenlik garantisiyle ilgili anlaşılır paket. Bu, masada olabilecek bir opsiyon” ifadesini kullandı.