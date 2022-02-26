Rusya duyurdu: Melitopol kentinin tamamı kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Melitopol kentinde tam kontrolü sağladığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Melitopol şehrinde Rusya Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından tam kontrol sağlandı. Rus askerler, barışçıl sakinlerin güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna istihbarat servislerinin ve milliyetçilerin provokasyonlarının önlenmesi için tüm önlemleri alıyor" dedi.

'Ukrayna'nın askeri tesisleri, hava ve kara bazlı kruz füzeleriyle vuruldu'

Konaşenkov, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna'nın askeri tesislerini hava ve kara bazlı kruz füzeleri kullanarak yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu söyledi.

Konaşenkov, füzelerin sadece Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldığını, konutlara ve sosyal altyapıya zarar verilmediğini dile getirdi.