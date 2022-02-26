Kiev'de binaya isabet eden füzeye ilişkin açıklama: 'Ukrayna füzesiydi, arıza nedeniyle oldu'

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Kiev'deki binaya füze saldırısı düzenlediği haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Rusya'nın Kiev'in Lobanovskiy caddesindeki bir meskun binaya füze saldırısı düzenlediği haberinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Savunma Bakanlığı kaynağı, "Gece Ukrayna'nın askeri altyapı unsurlarına yönelik füze saldırısının püskürtülmesi sırasında Ukrayna'nın 'Buk-M1' tipi orta menzilli füzesinin navigasyon sisteminde arıza yaşandığı ve füzenin bir meskun binaya isabet ettiği aşikar" dedi.

Ukrayna, füzenin Rusya tarafından atıldığı açıklamasında bulunmuştu.