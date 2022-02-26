Putin ve Aliyev görüştü

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonda görüştüğünü, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuyla ilgili durumun gelişimini konuştuklarını açıkladı.

Kremlin'in açıklamasında, "22 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilen üst düzey Rus-Azerbaycan görüşmelerinin devamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ve bölgesel gündemdeki bir dizi güncel konu hakkında görüş alışverişinde bulundular. Telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da özel bir askeri operasyonu ile ilgili durum konuşuldu." denildi.