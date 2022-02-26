Romanya'dan Rusya'ya hava sahasını kapatma kararı

Romanya, Rus havayollarını hava sahasına girişini yasakladı.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu Twitter'da ülkenin "(Rus) havayollarını hava sahamızdan yasaklama konusunda diğer AB üye ülkelerine katıldığını" söyledi.

Rusya Perşembe günü Ukrayna'ya saldırı başlatırken bunu takiben İngiltere, Polonya, Moldova, Çekya ve Estonya Rusya'yla karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmıştı.

Romanya Sivil Havacılık Otoritesi’nden yapılan açıklamadaysa, 22 Aralık 1976’da dönemin Romanya hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında Bükreş’te imzalanan sivil hava taşımacılığına ilişkin anlaşmanın askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, ülkenin hava sahasının bugünden itibaren Rusya’dan acil ve insani yardım uçuşları hariç, transit de dahil tüm uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.