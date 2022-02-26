Ukrayna Ankara Büyükelçiliği görüntüleri paylaştı: Bayraktar SİHA'sıyla Rus konvoyunu vurduk

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından Kherson şehrinden görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda Bayraktar SİHA'sıyla Rus konvoyunu vurduklarını belirten büyükelçilik, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" ifadesini kullandı.
#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/L1HPgEEDE5— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 26, 2022