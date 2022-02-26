Biden: Rusya'ya yaptırımların alternatifi Üçüncü Dünya Savaşı başlatmaktır

Biden, 'Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımlar dışındaki alternatif Üçüncü Dünya Savaşı başlatmaktır' dedi.

Haber Merkezi

ABD Başkanı Biden, "Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımlar dışındaki alternatif Üçüncü Dünya Savaşı başlatmaktır" dedi.

Biden, "Rusya, Ukrayna'daki eylemleri için kısa ve uzun vadede ciddi bedeller ödeyecek" diye konuştu.

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