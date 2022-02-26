Finlandiya'nın NATO üyeliği parlamentoya sunulacak

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği için vatandaşların imzaladığı tasarı 50 bin imza barajını geçti. NATO üyeliği tasarısının Finlandiya Parlamentosu'na sunulacağı belirtildi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın 'Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini' açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır" demişti.