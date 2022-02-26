Almanya Başbakanı Olaf Scholz Twitter'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya askeri yardım kararı aldıklarını açıkladı.
Almanya Başbakanı Ukrayna’ya 1.000 adet Anti-Tank silahı ATGM ve 500 Stinger göndereceğini duyurdu.
Haber Merkezi
Almanya'dan askeri yardım kararı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'ya askeri yardım kararı aldıklarını duyurdu.
Haber Merkezi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Twitter'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya askeri yardım kararı aldıklarını açıkladı.
Almanya Başbakanı Ukrayna’ya 1.000 adet Anti-Tank silahı ATGM ve 500 Stinger göndereceğini duyurdu.