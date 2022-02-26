Zelenskiy'den BM'ye çağrı: Rusya'nın daimi üyeliği düşürülsün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı konuşmada, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde oy kullanma hakkından mahrum bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenir.