Kayyum rektör Melih Bulu'ya Medeniyet Üniversitesi'nde akademik kadro

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı fakat üniversite bünyesinde resmi bir kadrosu olmadığı için göreve başlayamayan kayyum rektör Melih Bulu, Medeniyet Üniversitesine yerleştirildi.

Bulu, daha önce bir devlet üniversitesinde görev almadığı için devlet memuru sıfatını taşımıyordu. Bu yüzden resmiyette göreve başlayamamıştı.

YÖK tarafından kılıfı hazırlanarak "rektör olmak için kadroya gerek olmadığı" belirtilse de Boğaziçi Üniversitesi'nin Senato kararlarından dolayı rektör olacak kişinin belirli kriterleri yerine getirmesi gerekiyordu.

Boğaziçili akademisyenler Bulu'nun kadrosunda yer almayı reddettiği ve Bulu kadro kuramadığı için 1 ay kadar göreve başlayamayan kayyum rektör nedeniyle 7 Şubat 2021'de Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yeni fakülte atanmıştı. Üniversite içinde bir kadro kurması, resmi olarak rektörlüğe başlaması için yeterli olmayan Melih Bulu'nun rektörlüğünü yasal zemine çekmek için iktidar tarafından yeni bir kılıf daha hazırlandı. Yine bir liyakat gaspıyla, elinde diplomasıyla görev bekleyen onlarca insanın yerine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalına profesör olarak Bulu yerleştirildi.